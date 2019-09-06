0553 313 94 23

Merkel’in Çin ziyareti meyvelerini vermeye başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin’e yaptığı ziyaretin ilk gününde Çin ile 11 işbirliği anlaşması imzalandı.

06 Eylül 2019 Cuma 16:38
Merkel’in Çin ziyareti meyvelerini vermeye başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin’e yaptığı ziyaretin ilk gününde Çin ile 11 işbirliği anlaşması imzalandı.


Çin’e 3 günlük resmi ziyaret düzenleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Başbakanı Li Kıçiang tarafından askeri merasimle karşılandı. Merkel, iki ülkenin milli marşlarının okunduğu anda merasimi rahatsızlığından dolayı oturarak takip etti.


Merkel, Çin’e yaptığı 3 günlük ziyaretin ilk gününde Almanya ili Çin arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı. Ticaret odaklı ziyareti sırasında Merkel’in Çin Başbakanı Li Kıçiang ile hava ulaşımı, yeşil enerji, finans ve eğitim alanlarında 11 anlaşma imzaladığı bildirildi.


2005 yılından bu zamana kadar Almanya’da başbakanı olarak görev yapan Angela Merkel’in Çin’e yaptığı resmi gezide ekonomik görüşmelerin yanı sıra Hong Kong’da eylemler de gündeme geldi.


Çin Başbakanı Li Kıçiang ile bir araya gelen Merkel ekonomik ilişkilerin yanı sıra dünya gündemindeki önemli konuları ele aldıklarını özellikle Hong Kong’da insanların haklarının ve özgürlüklerinin garanti altına alınması gerektiğini söyledi. Görüşmelerde Merkel, mevkidaşı Li’ye, "Hong Kongluların hakları ve özgürlükleri garanti altına alınmalı. Çözüm ancak diyalogla olur, şiddeti önlemek için elinizden geleni yapın" çağrısında bulundu.


Merkel görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında Çin Başbakanı ile Hong Kong konusunu görüştüklerini ve Hong Kong’da barışçıl bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söylediğini kaydetti. Li’nin de Hong Kong’da karışıklığı önlemek istediklerini söylediği bildirildi. Merkel, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı ve gümrük tarifelerinde karşılıklı yapılan uygulamaların diğer ülkeleri de etkilediğini ve yakında çözüme kavuşmasını umduğunu söyledi.


Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Çin’e düzenlediği üç günlük ziyareti kapsamında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da kabul edilecek. Pekin’in ardından Vuhan kentine geçecek olan Merkel, burada da bazı firmaları ziyaret edecek ve Huazhong Üniversitesi’nde öğrencilerle bir araya gelecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Akkaya Zabıta Haftası’nı kutladı
    1. Başkan Akkaya Zabıta Haftası’nı kutladı
    2. Malatya'da terör propagandasına..
    3. Erzincan’da gençlik merkezi açılıyor
    4. Eylül ayı toplantıları sona erdi
    5. "Milletimizin isteklerini kimsenin..
    6. Serbest piyasada altın fiyatları
    7. Bulanık Kaymakamı Mehmet İlidi..
    8. Roberto Soldado'dan Türkiye Ligi'ni..
    9. Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza tüm..
    10. İdlib’de Esad rejimi protesto edildi
    11. Heykeller ilk günkü görünümüne kavuştu
    12. Ordu’da trafik denetimleri arttı
    13. FİSKOBİRLİK TMO adına fındık alacak
    14. İnönü Belediyesi gençler için çalışıyor
    15. Ordu’da suç örgütü çökertildi
    16. Konya’da otomobil bariyerlere çarptı
    17. Altının kilogramı 276 bin 640 liraya..
    18. Vali Bilmez gazetecilerle bir araya..
    19. Canan Kaftancıoğlu hakkındaki mahkeme..
    20. Çarşamba’da bıçaklı kavga: 1 yaralı
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim