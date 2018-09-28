Merkel'i köşeye sıkıştıran FETÖ sorusu!

Resmi temaslarda bulunmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bir gazetecinin "Almanya’da yaşayan FETÖ üyelerinin olduğu biliniyor. İadeleri konusunda nasıl bir yol izlenecek?" sorusuna Merkel, kaçamak cevaplar verdi.

FETÖ’yü PKK ile aynı seviyede ele almaları için daha çok kanıta ihtiyaç duyduklarını belirten Merkel, şunları söyledi;

"FETÖ İÇİN DAHA ÇOK KANITA İHTİYACIMIZ VAR"

"Ben şunu söyleyebilirim PKK Almanya’da yasaklanmıştır. Bütün aktiviteleri de yasaklanmıştır. Bugün ayrıntıları ele almadık. Ama daha önceki görüşmelerde ele almıştık. FETÖ konusunda Türkiye’nin tabı ki savlarını son derece ciddiye alıyoruz ama daha çok bilgiye ihtiyacımız var, nesnel bulguya ihtiyacımız var. PKK ile aynı seviyede ele almamız için daha çok kanıta ihtiyacımız var. Almanya’da da aranan kişiler var. Henüz bazı vakalarda başarılı olamadık. Bazı insanların Almanya’da olup olmadığından da emin değiliz, araştırmalar devam ediyor."