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Dünya Merkel’den "üçüncü dalga" uyarısı
Dünya

Merkel’den "üçüncü dalga" uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, koronavirüsün mutasyona uğramış türlerinin artmasından dolayı salgında "üçüncü dalga"nın oluşabileceği uyarısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:24:00 -
Merkel’den "üçüncü dalga" uyarısı

Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine röportaj veren Almanya Başbakanı Merkel, koronavirüs ile ilgili uyarılarda bulundu. Merkel, 2020'nin aralık ayı sonunda Almanya sağlık sisteminin acil durumun eşiğinde bulunduğunu hatırlatarak, bugün ise vaka sayıların çok daha düşük olduğuna ve Kovid-19 kaynaklı ölümlerin de azaldığına dikkati çekti.

"İngiltere kaynaklı mutasyon virüsün ilk halinin yerini alacak"

Kovid-19 tedbirlerinin adım adım gevşetilmesinin düşünülebileceğini ifade eden Merkel, "Gevşetilme daha bulaşıcı olan mutasyonlar olmazsa nispeten kolay olabilir. Bunlardan (mutasyonlardan) dolayı şimdi üçüncü dalganın oluşabileceği, salgının yeni dönemine giriyoruz. İngiltere kaynaklı mutasyon daha agresif ve ilk ortaya çıkan virüsün yerini alacak. Üçüncü bir dalganın tüm Almanya’da yeni bir kapanmayı gerektirmemesi için şimdi akıllıca ve dikkatli bir şekilde ilerlememiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Birkaç ay sonra sürü bağışıklığına çok yakın olabiliriz"

Salgını tamamen kontrol altına almanın birkaç ay daha süreceğini belirten Merkel, "Aşılar etkisini gösterirse, firmalar bize taahhüt edildiği gibi üretir ve tedarik ederlerse o zaman birkaç ay sonra sürü bağışıklığına çok yakın oluruz" değerlendirmesinde bulundu.

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