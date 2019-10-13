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Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, TSK'nın başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı'na derhal son vermesi gerektiğini belirterek teröristlerin safında yer aldı.

13 Ekim 2019 Pazar 16:56
Merkel'den Türkiye'ye küstah çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonuna derhal 'son verme' çağrısı yaptığı açıklandı.

 Almanya hükümeti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebiyle iki lider arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini söyleyerek, "Başbakan, askeri operasyona derhal son verilmesi gerektiğini savundu" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 16:56
  1. Merkel
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Suriye
  4. Almanya

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