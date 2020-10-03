Merkel'den Türkiye açıklaması! Tarih verdi

Avrupalı liderler Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılan Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’de bir araya geldi. Zirvenin ikinci gününde düzenlenen basın toplantısında konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB ile Türkiye’nin Aralık ayında vize serbestisi konusunu görüşeceğini söyledi.

Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile son zamanlarda sıklıkla görüştüğünü belirterek, Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini ve Türkiye ile AB arasındaki göç anlaşması, Gümrük Birliği anlaşması ile ekonomik işbirliği konularını da görüşmek istediklerini söyledi.

Merkel, Türkiye ile yapıcı ilişkiler istediklerini belirterek, Türkiye ile AB ilişkilerinde olumlu bir ajandaya kavuşmak için gerekli adımları atmak istediklerini ifade etti.

27 Avrupa ülkesinin liderlerinin Brüksel’de bir araya geldiği AB Liderler Zirvesi, bugün yapılan basın açıklamasıyla son buldu.