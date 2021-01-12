Merkel'den şok eden mutasyon uyarısı! "Başaramazsak vaka sayısı 10 kat artar"
Almanya Başbakanı Angela Merkel, mutasyona uğrayan koronavirüsü ülkesinden uzak tutamamaları durumunda vaka sayılarının 10 kat artacağını söyledi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan sert önlemlere en az 2 ay daha devam edilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.
Bild gazetesinin haberine göre, Başbakan Merkel, iç işleriyle ilgili çalışma grubunda Kovid-19 salgınıyla mücadele için 8-10 hafta daha sert önlemlere ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Merkel'in ayrıca ilk olarak İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un mutasyona uğramış türünü ülkeden uzak tutmayı başaramamaları durumunda Paskalya Bayramı'na kadar vaka sayılarının 10 kat artacağı konusunda uyarıda bulunduğu iddia edildi.