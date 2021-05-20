  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Şimdi değilse ne zaman?
Sergen Yalçın'dan itiraf! 'İzlememiştim'
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku!
Hadi Özışık'ın görevine son verildi
Dünya Merkel'den skandal Filistin açılaması
Dünya

Merkel'den skandal Filistin açılaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili olarak skandal bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 14:19:00 -
Merkel'den skandal Filistin açılaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, günlerdir İsrail saldırıları ile karşı karşıya kalan Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdiği açıklamasında 'İsrail'in kendisini savunma hakkı var' ifadesine yer verdi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki son gelişmeleri değerlendirdi.

'İsrail'in kendisini savunma hakkı var' diyen Merkel, diplomasinin bölgedeki sorunların çözümü için birincil araç olması gerektiğinin altını çizdi.

Merkel, ayrıca Almanya'daki Anti Semitizm'e karşı sıfır tolerans politikasının süreceğini vurguları.

Merkel sözlerini şöyle sürdürdü;

'Avrupa, başta Ortadoğu gerilimi olmak üzere dünyanın tüm çatışmalarını çözemez.'

Ölü sayısı artıyor

Öte yandan İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65'i çocuk olmak üzere 230'a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca İsrail saldırılarında yaşamını yitirenler arasında 17 de yaşlı olduğu aktarıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı
Gündem

Peker'in Özışık videosu gündem olmuştu! Abdurrahman Dilipak, Boynukalın bombasını patlattı

Gazeteci Abdurrahman Dilipak, Sedat Peker'in Hadi Özışık ile bir görüşmesini yayımlamasına ilişkin değerlenirmede bulundu.
‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor
Ekonomi

‘Kademeli normalleşme’ye turizmciler umutlu başlıyor

Sahip olduğu 25 bini aşkın yatak kapasitesi ve yılda yaklaşık 3 milyon gecelemeyle iç turizmde ilk sıralarda gelen Balıkesir’in Edremit, Bur..
Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı
Dünya

Mısır Türkiye'ye karşı iki ülke ile anlaştı

Mısır, Rum Yönetimi ve Yunanistan ile Doğu Akdeniz'de tatbikatlara devam etme konusunda anlaşma sağladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay