Merkel'den Libya hamlesi! Askerler yola çıkıyor
Almanya, Akdeniz'deki kaçak slah sevkiyatının önlenmesi amacıyla 250 askerini Libya açıklarına gönderiyor.
Almanya, "Hamburg" adlı fırkateynini, İrini misyonu kapsamında görev yapmak üzere gelecek hafta 250 askerle birlikte yola çıkaracak.
Fırkateynin ağustos ayı ortasında, Libya açıklarında göreve hazır olması planlanıyor.
Silah sevkiyatı kontrolü
Geçen hafta Deutche welle'ye açıklamalarda bulunan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, Berlin'in silah sevkiyatı yapan ülkelere karşı planlanan yaptırımlar üzerinde çalıştığını ifade etmişti.
Akdeniz'e fırkateyn gönderileceğini de belirten Savunma Bakanı, "Baskıyı artırmak için kaçak silah sevkiyatı yapanların deşifre edilmesi, ayrıca yaptırımlar uygulanması Dışişleri Bakanlığının gündeminde" demişti.