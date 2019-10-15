0553 313 94 23

Merkel'den küstah 'Türkiye' çağrısı: 'Derhal son verin!'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik askeri harekâtına ilişkin açıklama yapan Almanya Başbakanı Merkel ve Norveçli mevkîdaşı Solberg, Türkiye'ye askeri harekâta son verme çağrısı yaptı.

15 Ekim 2019 Salı 20:06
Merkel'den küstah 'Türkiye' çağrısı: 'Derhal son verin!'

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na yönelik rahatsızlıklar sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye Suriye'nin kuzeydoğusunda yürüttüğü askeri harekata son verme çağrısını yineledi.

Merkel, Norveç Başbakanı Erna Solberg ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarına rağmen bu askeri harekata son vermesi gerektiğini vurguladı.

Bu harekatın "açık bir şekilde insanların acı çekmesine" yol açtığını belirten Merkel, "DEAŞ ile mücadelede de kuşkular" yarattığını ifade etti. Merkel, Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında da askeri operasyona "derhal son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği dışişleri bakanlarının Türkiye'yi kınayan ortak açıklamada görüş birliği sağlanmasını memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Türkiye'nin askeri harekâtının NATO açısından olası sonuçlarına ilişkin bir soruyu ise Merkel, "Kuşkusuz konu NATO içinde de ele alınacaktır" sözleriyle yanıtladı. Merkel, NATO üyesi bütün ülkelerin Avrupa Birliği üyeleri ile benzer sonuçlara ulaşmasının istenen bir durum olduğunu ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 20:06
  1. merkel
  2. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ'da plastik fabrikasının deposunda yangın
    1. Elazığ'da plastik fabrikasının..
    2. Merkel'den küstah 'Türkiye' çağrısı:..
    3. Sosyal medyadan terör propagandasına..
    4. Barış Pınarı Harekatı rahatsızlık..
    5. Kocaeli'de evde patlama!
    6. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    7. ABD'nin yaptırım tehdidine Türkiye'den..
    8. Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye..
    9. YPG/PKK'lılar, terör örgütü DEAŞ..
    10. Küşleme nedir? Küşleme nasıl yapılır?
    11. Sürekli iş göremezlik maaşı ne zaman..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    13. Lezzetli cağ kebabı nasıl yapılır?
    14. UEFA skandal kararını resmen duyurdu
    15. İTÜ'lü profesör duyurdu: Beklenen..
    16. Mehmetçik destan yazıyor! 611 terörist..
    17. Barış Pınarı Harekatı'na katılan..
    18. Keçi yoğurdunun faydaları nelerdir?
    19. İspanya'dan Türkiye açıklaması!..
    20. Fırında karnabaharlı tavuk but nasıl..
    21. Keçi sütü yoğurdu nasıl yapılır? Keçi..
    22. Ufuk Uras'tan flaş sözler: Bu olursa..
    23. Evde çalışan sigortası ne kadar?
    24. Terör örgütü YPG/PKK, yine sivillere..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat sonrası..
    26. 2020 asgari ücret zammı ne zaman..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Türkiye'ye..
    28. Avrupa ülkesinden UEFA'ya küstah..
    29. Merkel'den küstah Türkiye açıklaması
    30. Ardahan’da deprem son dakika kaç..
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Türkiye'yi kınayan bildiriye imza atan ülkeden ilginç çıkış: İmza attık ama...
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Münbiç'te hareketli saatler! 'TSK kuşattı, Esed rejimi yoldan döndü'
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Terör örgütü, ABD'ye izin vermedi! ABD ile YPG/PKK karşı karşıya geldi
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Salon ayağa kalktı! "Savaş yoktur İt ve çakal temizleme operasyonu vardır"
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz
    Tüm dünyaya duyurdular: Türkiye'ye hava savunma sistemi gönderebiliriz

    Günün Karikatürü

    15 Ekim 2019
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Dev harekatta yeni gelişme! Bakanlık duyurdu
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur
    Ünlü Rus piyanistten mehter marşı yorumu: Duyan direkt teslim olur