Merkel'den flaş açıklama: Bunu yapmamız gerekiyor

Almanya’nın başkenti Berlin’de, siyaset alanındaki başarılarından dolayı Walther Rathenau Madalyası’nı aldığı törende konuşan Angela Merkel, "Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor. Donbas’taki çatışma ve Kırım’la ilgili durum, Avrupa düzenimizi derinden sarsmıştır, ama biri diğerini dışlamıyor" ifadesini kullandı.

Almanya ve Fransa’nın Normandiya formatında Minsk Anlaşması üzerinde çalışmalara devam ettiğini söyleyen Merkel, "Almanya ve Rusya arasındaki ilişkiler hep özeldi" dedi.