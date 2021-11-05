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Dünya Merkel'den flaş açıklama: Bunu yapmamız gerekiyor
Dünya

Merkel'den flaş açıklama: Bunu yapmamız gerekiyor

Almanya Başbakan Vekili Angela Merkel, tüm zorluklara rağmen Rusya ile diyalog halinde kalınması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 21:19:00 -
Merkel'den flaş açıklama: Bunu yapmamız gerekiyor

 

Almanya’nın başkenti Berlin’de, siyaset alanındaki başarılarından dolayı Walther Rathenau Madalyası’nı aldığı törende konuşan Angela Merkel, "Rusya ile diyalog halinde kalmamız gerekiyor. Donbas’taki çatışma ve Kırım’la ilgili durum, Avrupa düzenimizi derinden sarsmıştır, ama biri diğerini dışlamıyor" ifadesini kullandı.

Almanya ve Fransa’nın Normandiya formatında Minsk Anlaşması üzerinde çalışmalara devam ettiğini söyleyen Merkel, "Almanya ve Rusya arasındaki ilişkiler hep özeldi" dedi.

 

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