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Dünya Merkel ve Macron'dan Türkiye itirafı
Dünya

Merkel ve Macron'dan Türkiye itirafı

Bir araya gelen Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ile ilgili verdikleri mesajlar dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 10:04:00 -
Merkel ve Macron'dan Türkiye itirafı

Almanya Başbakan Angela Merkel, 24-25 Haziran tarihlerinde düzenlenecek AB liderler zirvesine hazırlık amacıyla bugün Berlin'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulunan Merkel, "Bir yandan görüş ayrılıkları mevcut, diğer yandan ise bazı meseleleri birlikte şekillendirmek istiyorsak, birbirimize ihtiyacımız da var. Bunlar göç meselesi, Libya'nın geleceği meselesi, Suriye'nin geleceği meselesi" şeklinde konuştu.

Fransız lider ise Merkel'in sözlerine destek verdi. Macron yaptığı açıklamada "Türkiye hakkında söylenen her şeye katılıyorum" dedi.

Macron, Türkiye ile olan ilişkilerde AB üyeleri Yunanistan ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tutumlarının yanı sıra AB'nin Doğu Akdeniz'deki, Libya'daki ve Kafkasya'daki stratejik tutumunun dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Türkiye görüşmesi haziran ayına ertelenmişti

AB liderler zirvesinde son dönemde gerilen Türkiye ve AB arasındaki ilişkilerin de ele alınması bekleniyor. AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu savunarak Türkiye'ye aşamalı yaptırım karara almış, ancak ek yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını ise haziran ayındaki zirveye ertelemişti.

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Yorumlar

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