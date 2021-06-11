  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ankara'da sağanak sonrası su baskını!
ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor
Samsun İl Sağlık Müdüründen açıklama! 2 ilçe mavi oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milli Takım paylaşımı!
Gündem Merkel ve Biden’ın görüşeceği tarih açıklandı
Gündem

Merkel ve Biden’ın görüşeceği tarih açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Almanya Başbakanı Angela Merkel'i Beyaz Saray'da ağırlayacağı tarih açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-11 17:14:00 -
Merkel ve Biden’ın görüşeceği tarih açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden, 15 Temmuz'da Beyaz Saray'da Almanya Başbakanı Angela Merkel'i ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, 15 Temmuz 2021'de Almanya Başbakanı Merkel'i Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor." ifadesini kullandı.

Merkel'in ziyaretinin iki ülke arasındaki "derin" bağların teyidi olacağını belirten Psaki, "İki lider, Kovid-19 salgınının bitirilmesi, iklim değişikliğinin tehditleriyle mücadele, ekonomik refahın artırılması dahil birçok ortak sorun ve ortak demokratik çıkarlarımıza dayalı uluslararası güvenlik konularında yakın iş birliği taahhütlerini ele alacak." bilgisini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay