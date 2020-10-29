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Aktüel Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu:
Aktüel

Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu:

"Tedbirler uygun, gerekli ve orantılı. Eğer yoğun bakım ünitelerinin dolmasını bekleseydik o zaman çok geç kalmış olacaktık"

Yeniakit Publisher
2020-10-29 12:25:41 -
Merkel ülkede yeni alınan Kovid-19 tedbirlerini savundu:

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede ülkede yeni alınan tedbirleri savundu.

Merkel Federal Mecliste (Bundestag) yaptığı konuşmada ülke çapında alınan yeni tedbirleri savunarak "Tedbirler uygun, gerekli ve orantılı. Eğer yoğun bakım ünitelerinin dolmasını bekleseydik o zaman çok geç kalmış olacaktık." dedi.

Almanya'da Kovid-19 vaka sayılarının artışını "dramatik" olarak niteleyen Merkel, tedbirlerin bu vaka sayılarının düşürülmesi için alındığını belirtti.

Yoğun bakımlarda tedavi gören Kovid-19 hastalarının sayısının son 10 günde iki kat yükseldiğine dikkati çeken Merkel, "18 Ekim'de 769 yoğun bakım hastası mevcutken bu rakam 10 gün sonra 28 Ekim'de 1569 hastaya yükseldi. Bu tempoda artan virüs vaka sayısı yoğun bakım ünitelerinin kapasitesini zorlayacak. Kış ayları öncesinde dramatik bir durumdayız. Virüs istisnasız hepimizi etkiliyor." diye konuştu.

Şansölye Merkel Kovid-19 ile mücadele de topyekûn mücadelenin önemine dikkati çekerek "Birbirimizle ve birbirimiz için. Bu tarihsel krizi atlatmanın tek yolu budur. Kış çok zor geçecek. Dört uzun, zor ay. Ama bitecek." ifadelerini kullandı.

Merkel'in konuşmasını yaparken aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) milletvekillerinin konuşmayı bölmesi üzerine Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble milletvekillerini uyardı.

- Almanya'da 2 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni tedbirler

Almanya'da alınan yeni tedbirlere göre, tiyatro, opera ve konser salonları kapalı kalacak.

Spor salonları, sinema, eğlence alanları, yüzme havuzları hizmet vermeyecek. Tüm kamuya açık alanlarda eğlenceler iptal edilecek.

Restoran, bar ve birahaneler kapalı kalacak ancak restoranlardan dışarıya paket servisi yapılabilecek.

Futbol maçları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

Vücut temizliği ve bakım salonları, kozmetik ve masaj salonları, dövmeciler ile genelev benzeri mekanlar kapanacak.

Mağazalar, 10 metrekareye 1 kişi alacak şekilde müşteri kabul edebilecek. İkiden fazla hanenin mensuplarının buluşması yasaklanacak.

Yeni tedbirler kasım sonuna kadar geçerli olacak, süre sonunda tekrar değerlendirme yapılacak.



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