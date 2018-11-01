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Merkel tarafını seçti! Yaptırımlar devam edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan kriz çözülene kadar Rusya'ya yönelik yaptırımlara devam edeceklerini açıkladı.

01 Kasım 2018 Perşembe 23:07
Merkel tarafını seçti! Yaptırımlar devam edecek

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Minsk anlaşmalarında ilerleme sağlanamadığını belirterek, "Minsk anlaşması uygulanana kadar Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılmasından yana olacak." dedi.

Merkel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ukrayna krizinin çözümü için tek yolun Minsk anlaşmalarından geçtiğini vurgulayan Merkel, "Çok zor olsa da Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarındaki sorumluluklarını yerine getirmesi son derece önemli. Almanya, bu konuda Ukrayna'nın yanındadır." diye konuştu.

Merkel, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün önemine işaret ederek, "Maalesef, Ukrayna'da istikrarlı bir ateşkes sağlanamadı. Bölgenin silahsızlandırılmasına yönelik gayretlerimizi artırmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlar uzayacak

Avrupa Birliği'nin (AB), Ukrayna krizi nedeniyle Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlara da değinen Merkel, "Minsk anlaşmalarında ilerleme sağlanmıyor. Minsk anlaşması uygulanana kadar Almanya, Rusya'ya yönelik yaptırımların uzatılmasından yana olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'ya teşekkür etti

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko da Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında, Almanya'ya desteğinden ötürü teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"AB, Minsk anlaşmaları uygulanmadığı için Rusya'ya yönelik yaptırım uyguladı. Yaptırımlar, bir baskı aracı olarak kullanılmak için devam ettirilmiyor. Bu kararların tek amacı, Rusya’nın sorumlu bir şekilde Ukrayna topraklarındaki askerlerini çekmesi içindir."

Poroşenko, Rusya'nın bugün Ukraynalı çok sayıda şahıs ve şirkete yönelik yaptırım kararını da değerlendirerek, "Rusya'nın yaptırım listesinde olmak Ukrayna'da devlet nişanı almak gibi görülüyor. Listeye giremeyenler bu duruma son derece alındı." diye konuştu.

Rusya, bugün imzalanan kararnameyle, 322 Ukrayna vatandaşına ve 68 Ukraynalı şirkete yönelik yaptırımları yürürlüğe koymuştu.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 23:07
  1. Merkel
  2. Rusya
  3. Ukrayna

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