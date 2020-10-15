Merkel, sivil toplum temsilcileriyle internet üzerinden Kovid-19 ile mücadeleyi görüştü

KÖLN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, göçmen dernekleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kiliseler ve İslami cemaatlerin de dahil olduğu 50'den fazla kurum temsilcisiyle internet üzerinden canlı olarak bir araya geldi.

Merkel, Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn ile birlikte katıldığı toplantıda, ülkede artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele konusunda toplantıya katılan temsilcilerle istişarede bulundu.

Salgındaki vaka sayılarının artışından duyduğu endişeyi dile getiren Merkel, ikinci bir dalganın sağlık sistemini olumsuz etkileyeceğini belirtti.

Virüs salgınıyla mücadele konusunda alınan ve alınabilecek tedbirlerin konuşulduğu toplantıda Merkel, söz konusu artışın alınacak önlemlerle azaltılması gerektiğini kaydetti.

Toplantıya Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’nden (DİTİB) Genel Sekreter Abdurrahman Atasoy da katıldı.

Atasoy, kucaklayıcı bir dil kullandıklarından ötürü Şansölye Merkel’e teşekkür ederek, şükranlarını sundu.

Toplantıya katılan Almanya İslam Konseyi Başkanı Burhan Kesici ise salgın döneminde Almanya’daki Müslümanlar olarak yaklaşık 2000 camiye yönelik farklı dillerde bilgilendirme materyallerinin hazırlandığını söyledi.

Kesici, aldıkları önlemler sayesinde şimdiye kadar hiçbir caminin salgının çıkış noktası olmadığını ifade etti. Kesici, camilerin tekrar ibadete kapatılması konusunun şu an gündemde olmadığına da işaret etti.

Vaka sayıları artarken hijyen tedbirleri ve kurallara uyma konusunda Müslümanların önemli rolü olduğunu vurgulayan Kesici, toplumsal olarak alınan kurallara sıkı sıkıya uyması gerektiğine dikkat çekti.

