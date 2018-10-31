Merkel Başbakanlığı da bırakıyor!

Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Başbakan Angela Merkel'in muhtemelen gelecek yılın mayıs ayında başbakanlığı bırakabileceğini iddia etti.

Genel Başkanlığı bırakması ilk adım

Almanya'da bir dönem Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yapan Sigmar Gabriel, Die Zeit gazetesi için kaleme aldığı makalesinde Başbakan Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanlığını bırakmasının ilk adım olduğunu ifade etti.

“Başbakanlıktan çekilerek borcunu ödeyebilir”

Merkel'in "Jamaika" olarak adlandırılan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Hür Demokratlar ve Yeşiller Partisi arasında koalisyon kurulması için ilk adımı attığını ifade eden Gabriel, bu adım sonucunda, Merkel'in partisine olan borcunu 2019 yılının mayıs ayındaki Avrupa seçimlerinin ardından başbakanlıktan da çekilerek ödeyebileceğini ileri sürdü.

Gabriel, söz konusu koalisyonun daha önce kurulamamasındaki etkenin FDP'nin Merkel liderliğinde bir koalisyon istememesi olduğunu hatırlattı.

Ayrıca Gabriel, bu gelişmelerden sonra SPD'nin kendi açısından sosyal demokrat bir çizgi belirleyerek, hem Alman hem de Avrupa toplumuna umut ve daha iyi ortak yaşam sunması gerektiğini kaydetti.