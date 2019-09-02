Merinos’ta sünnet şöleni

Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel sünnet şöleninde 500 çocuk erkekliğe ilk adımı attı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü koordinasyonuyla Kültür A.Ş. tarafından tertiplenen sünnet şöleni, 7. yılında Merinos Park’ta coşkulu anlara sahne oldu. Mevlid-i şerif ile başlayan organizasyonda Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı mini bir konser verdi, İstiklal Marşı açık alanda bulunanlar tarafından hep birlikte okundu. Çocukların heyecanına aileleri ve yakınları da eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanvekili Süleyman Çelik, çocuklarını sünnet ettiren ailelerin sevincini paylaştı. Büyükşehir Belediyesi olarak bugün 500 çocuğu sünnet ettirdiklerini ifâde eden Çelik, “İnşallah bugün olduğu gibi yarın da geleceğimiz olan çocuklarımızın yanında olacağız. Onların yarınlara hazırlanmaları için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Sünnet olan bütün evlatlarımızın en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum” dedi.

Çelik, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi ve aileleriyle sohbet etti.