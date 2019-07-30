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Merinos Voleybol’dan önemli transfer

Türkiye Voleybol 1.

30 Temmuz 2019 Salı 13:29
Merinos Voleybol’dan önemli transfer

Türkiye Voleybol 1. Ligi’ne geçtiğimiz sezon ligde ve finallerde namağlup unvan ile yükselen Merinosspor Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi’ndeki Türk Havayollarıspor’dan orta oyuncusu Duygu Arslan ile sözleşme imzaladı.


Merinosspor Kadın Voleybol Takımı’nın sürpriz transferi Duygu Arslan, Merinosspor’da oynayacak olmanın gururunu yaşadığını ifade etti. Merinosspor Kulübü Başkanı ve Antrenörü Ali Bağcı, uzun bir çalışma sonucunda Duygu Arslan ile masaya oturduklarını ve mavi-beyaz renklere kattıklarını söyledi. Bağcı, “Geçtiğimiz yıl başarılı bir sezon geçirdik ve hiç yenilmeden şampiyon olduk. Bu sezon 1. Lig’e layık bir takım kurabilmek için kolları sıvadık, birçok da transfer yaptık.Bu transferlerden en önemlisi Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Türk Hava Yolları’nın orta oyuncusu Duygu Arslan ile sözleşme imzaladık. Bunun yanı sıra Sarıyer Belediyespor’dan pasör Elif Akdoğu, Rota Koleji’nden smaçör Selis Selvi, Yeşilyurtspor’dan libero Naz Yılmaz, Arkasspor’dan libero İlarya Zararsız, Sakarya’dan pasör Gizem Aş, pasör çaprazı Ahsen Çakmak ve smaçör Ezgi Abanoz da takıma katıldılar. Alt yapıdan gelen Melike, Büşra ve Özge takımda görevlerine devam edecekler. 1. Lig’de mücadele edecek Merinosspor Kadın Voleybol Takımı’nın hedefi ligde başarılı olmak ve lige renk katmaktır” dedi.


Merinosspor olarak alt yapıya her zaman olduğu gibi büyük önem verdiklerini ve Türk voleyboluna sporcu kazandırmaya devam edeceklerini ifade eden Ali Bağcı, 19 Ağustos’ta sezonu açacaklarını ve lig maçlarının Ekim ayında başlayacağı sözlerine ekledi.


Merinos’un yeni transferi Duygu Arslan, voleybola 2002 yılında Beşiktaş alt yapısında başladı. Pasör çaprazı olarak da oynayabilen 1992 doğumlu 1.80 boyundaki voleybolcu, daha önce Koç, UPS, Sarıyer Belediyespor, Yeşilyurt, Şişli, Maltepe Yalı, Tire Belediyespor ve Türk Hava Yolları formalarını giydi.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 13:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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