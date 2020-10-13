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Spor Merih Demiral için rekor teklif
Spor

Merih Demiral için rekor teklif

A Milli Takım'ın Rusya ile oynadığı maçta göz dolduran Merih Demiral için İspanyol ekibi Atletico 20 milyon euroluk bir teklif geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 03:02:00 -
Merih Demiral için rekor teklif

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Avrupa transfer gündeminde adından söz ettiriyor. Son transfer döneminde de ilgi odağı olan stoper oyuncusu ile, birçok dev kulüp ilgileniyor.

İtalyan ekibi Juventus, geçtiğimiz sezon 1998 doğumlu oyuncuyu kadrosuna kattıktan sonra, Atletico Madrid ve Leicester gibi takımlardan teklif aldı.

İspanyol ekibi Atletico 20 milyon euroyu gözden çıkarırken, Ocak ayında Leicester'dan da 25 milyonluk bir teklif yapıldı.

İngiliz basınında çıkan habere göre; Merih'e gelen ilgi İngiltere'den sürmeye devam etti. 22 yaşındaki stoper için, Tottenham, Everton ve Manchester United teklifte bulundu.

Andrea Pirlo ise Merih Demiral'ı bırakmak istemiyor. Juventus, milli oyuncumuz için en az 50 milyon euro teklif gelirse satışı düşünecek.

Transfer gerçekleşirse rekor kıracak

Atletico Madrid'den Barcelona'ya 34 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan Arda Turan bonservis rekorunu elinde bulunduruyor. Juventus'un istediği rakama alıcı bulursa Merih rekor kıracak.

Büyük beğeni topladı

UEFA Uluslar Ligi'nde lider Rusya'ya konuk olan Milli Takım'da Merih Demiral fırtınası esti. ilk golde Kenan Karaman'a harika bir pas çıkaran, savunma ve hücumda oldukça etkili olan 22 yaşındaki stoper etkili oyunuyla alkış aldı.

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