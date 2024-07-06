Merih Demiral gözlerine gözlerine sokmuştu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş "Bozkurt" hamlesi

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, Avusturya galibiyetinden sonra Merih Demiral'ın Bozkurt selamı vermesi üzerine UEFA'nın soruşturma başlattığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, moral bozan bu duruma karşı Almanya'ya gitme kararı aldığını ifade eden Selvi, Cumhurbaşkanı'nın, Türkiye-Hollanda maçını tribünden izleyeceğini ve futbolculara destek vereceğini yazdı. Selvi, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, her maçtan sonra Milli Takımı’mızı arayıp destek veriyor. Eski futbolcu olması nedeniyle kimi zaman futbolcularla birebir pozisyonları değerlendiriyor.

Avusturya galibiyetinden sonra Merih Demiral’ın Bozkurt selamı vermesi üzerine UEFA soruşturma başlatınca Erdoğan, Almanya’ya gitme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı cumartesi günü yapılacak olan Türkiye- Hollanda maçını tribünden izleyecek.

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LİDER BÖYLE OLUR

Avrupa Kupası’nda Milli Takım’ın başarıya koştuğu bir sırada, UEFA’nın moralimizi bozan bu işgüzarlığı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu hamlesi çok önemli.

Lider zor dönemlerde ortaya çıkar. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarı finale çıkmak için mücadele edeceğimiz Hollanda maçı sırasında millilerimizi yalnız bırakmayacak. Futbolcularımıza ‘Türk milleti sizin arkanızda’ duygusunu verecek.

UEFA’nın tavrı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gösterdiğini bu liderliğin futbolcularımızı motive edeceğini düşünüyorum."