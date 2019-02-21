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Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ'cü kayboldu

Güvenlik güçlerinin "dur" ihtarına uymayarak Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ şüphelisi eski komiser yardımcısı kayboldu.

21 Şubat 2019 Perşembe 15:55
Meriç Nehri'ne atlayan FETÖ'cü kayboldu

Güvenlik güçlerinden kaçarken Meriç Nehri'ne atlayan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski komiser yardımcısı kayboldu.

Alınan bilgiye göre, Elçili köyü mezarlığı yakınlarında sırt çantası fark eden jandarma, çantanın sınırdan kaçmaya çalışan şüpheli bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerine sınır hattında arama çalışmasını sürdürdü.

Meriç Nehri'ne atladı

Çamurlu yolda ayak izlerini takip eden jandarma, hudut askerlerinin de katkısıyla aramaya devam etti.

Meriç Nehri'ne doğru bir kişinin kaçtığının fark edilmesi üzerine "dur" ihtarında bulunuldu.

İhtara uymayan şüpheli nehre atlayıp gözden kayboldu.

Çantadan çıkan evraklardan, şüphelinin Ordu doğumlu, Kocaeli Emniyet Müdürlüğünde komiser yardımcısı olarak görev yaparken 2016 yılında meslekten ihraç edilen, Bank Asya'da hesabı ve örgütün haberleştiği ByLock kaydı bulunduğu tespit edilen Selami K. (44) olduğu belirlendi.

Selami K'nın Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan dosyasının bulunduğu ve yurt dışına çıkış yasağı olduğu ifade edildi.

Selami K'nın aranmasına devam ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 15:55
  1. Ordu
  2. Meriç Nehri
  3. Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  4. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü
  5. Fetullahçı Terör Örgütü

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