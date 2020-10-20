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Aktüel Meriç Nehri'nde ceset bulundu
Aktüel

Meriç Nehri'nde ceset bulundu

Cesedin, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

Yeniakit Publisher
2020-10-20 15:33:52 -
Meriç Nehri'nde ceset bulundu

EDİRNE (AA) - Meriç Nehri'nde erkek cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Alibeyköy yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Meriç Nehri'nde erkek cesedi olduğunu gördü.

Nehirden çıkarılan kısmen çürümüş ceset, incelemenin ardından otopsi için Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken nehirde boğulan yabancı uyruklu bir kişiye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

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