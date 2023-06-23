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Yerel Merhum’a vefa! Adı ‘Necmettin Erbakan’ oldu
Yerel

Merhum’a vefa! Adı ‘Necmettin Erbakan’ oldu

Yeniakit Publisher
2023-06-23 12:43:00 -
Merhum’a vefa! Adı ‘Necmettin Erbakan’ oldu

Akdağmadeni Belediye Meclisince, ilçede bir bulvara eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın ismi verildi

Akdağmadeni Belediye Meclisince, ilçede bir bulvara eski Başbakanlardan merhum Necmettin Erbakan’ın ismi verildi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesinde Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı’nda kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından asfalt serimi çalışmaları sürüyor. Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede yolları güvenli hale getirmek ve vatandaşlara daha iyi ulaşım hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi. Yalçın, Orman Yolu Caddesine Prof. Dr. Necmettin Erbakan ismini verdiklerini söyleyerek, “Kış mevsimi öncesinde alt yapı çalışmalarını tamamladığımız, özellikle asbestli içme suyu hatlarını yenileyerek startını verdiğimiz bulvarı, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından asfalt serimini de birkaç gün içinde tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.

Akdağmadeni halkını hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için çalışmalara devam ettiklerini belirten Yalçın, “Doğalgaz kazı çalışmaları nedeniyle bozulan yollarımızı yenilemeye devam ediyoruz. Ne pandemi ne de yangın, sel, deprem ve ekonomik hareketlilik gibi bahanelerinin arkasına sığınmadan milletimize hizmet etmenin gayretindeyiz. Yenilenen alt yapı ve üst yapısıyla milletimizin hizmetinde olacak caddemizin ismini de değiştiriyoruz. Aziz milletimize uzun süre hizmet vermiş, ağır sanayi hamleleri, ilçemize attığı demir-çelik fabrikası temeli ile, Kıbrıs Barış Harekatındaki rolü ve Milli Ekonomi Politikasıyla hafızalara kazınmış, 28 Şubat Post-modern darbesiyle görevden el çektirilen, mücadeleci kimliği, nezaket ve zarafetiyle milletimizin gönlünde taht kurmuş, 54. Hükümetin merhum Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın ismini veriyoruz” şeklinde konuştu.

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