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Merhum yazarımız Karakoç hayırla anıldı

Gazetemizin merhum yazarı Abdurrahim Karakoç, vefatının 7. yılında mezarı başında sevenleri tarafından törenle anıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
Merhum yazarımız Karakoç hayırla anıldı

Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının 7. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anma töreni düzenlendi. Ailesi, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ve sevenleri Karakoç’un Ankara Bağlum Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından oğlu Enderhan Karakoç, babasının milletine sevdalandığını ve bu yolda eğilmeden, bükülmeden yürüdüğünü söyledi. Diğer oğlu Türkislam Karakoç da insanların eserleriyle, bu ülkeye bıraktıklarıyla kaldığını vurgulayarak, “İyi şeyler bırakırsanız, öz Anadolu insanının kalbine, gönlüne girerseniz hiçbir zaman onlar sizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman Yunus Emre’yi, Karacaoğlan’ı bırakmadıkları gibi Karakoç’u da hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklar” dedi.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:32
  1. Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç
  2. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut
  3. Ankara Bağlum Mezarlığı
  4. Enderhan Karakoç
  5. Türkislam Karakoç
  6. Yunus Emre
  7. Karacaoğlan

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