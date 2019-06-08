Merhum yazarımız Karakoç hayırla anıldı

Şair ve gazeteci yazar Abdurrahim Karakoç için vefatının 7. yılında mezarı başında sevenleri tarafından anma töreni düzenlendi. Ailesi, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ünsal Karabulut ve sevenleri Karakoç’un Ankara Bağlum Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Kur’an-ı Kerim’in okunmasının ardından oğlu Enderhan Karakoç, babasının milletine sevdalandığını ve bu yolda eğilmeden, bükülmeden yürüdüğünü söyledi. Diğer oğlu Türkislam Karakoç da insanların eserleriyle, bu ülkeye bıraktıklarıyla kaldığını vurgulayarak, “İyi şeyler bırakırsanız, öz Anadolu insanının kalbine, gönlüne girerseniz hiçbir zaman onlar sizi yalnız bırakmıyorlar. Her zaman Yunus Emre’yi, Karacaoğlan’ı bırakmadıkları gibi Karakoç’u da hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklar” dedi.