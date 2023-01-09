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Gündem Merhum Yaşar Kaplan yarın Ankara'da defnedilecek!
Gündem

Merhum Yaşar Kaplan yarın Ankara'da defnedilecek!

28 Şubat döneminin Yeni Akit yazarı mütefekkir merhum Yaşar Kaplan, yarın (10 Ocak Salı) Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek. Öte yandan merhum Kaplan için Niğde'de de gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Yeniakit Publisher
2023-01-09 22:48:00 - 2023-01-10 00:09:35
Merhum Yaşar Kaplan yarın Ankara'da defnedilecek!

Merhum Mütefekkir Yazar Yaşar Kaplan'ın cenazesi, Köln'de kılınan cenaze namazından sonra Ankara'ya gönderildi.

Kaplan'ın Türkiye'deki cenaze namazının yarın (10 Ocak Salı) Ankara Hacı Bayram Veli Camisi'nde ikindi namazına müteakiben kılınacağı öğrenildi.

Yaşar Kaplan, namazın ardından Taceddin Dergahı Haziresi’ne defnedilecek.

Öte yandan Kaplan için Niğde Sivil Platformu tarafından da Niğde Dışarı Camisi'nde ikindi namazına müteakiben gıyabi cenaze namazı kılınacak.

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