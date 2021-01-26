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Gündem Merhum Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti
Gündem

Merhum Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşı Derviş Yıldırım, namaz kıldığı sırada hayatını kaybetti

Saadet Partisi'nin merhum lideri eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşlarından Bayburtlu Derviş Yıldırım namaz kıldığı esnada hayatını kaybetti. Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 12:23:00 -

Milli Görüş camiasının önde gelen isimlerinden olan Derviş Yıldırım, Bayburt'ta camide namaz kıldığı sırada kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yıldırım'ın secdede vefat ettiği anların görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Yıldırım'ın son rekatta rahatsızlanıp secdede vefat ettiği görülüyor. Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Bayburt'ta son yolculuğuna uğurlandı.

"Mekânı cennet, makamı ali olsun"

Saadet Partisi Bayburt Eski İl Başkanı Osman Nuri Temur sosyal medya hesabından, "Teşkilatımızın büyüklerinden, edebiyle, letafetiyle, nezaketiyle bizlere örnek olan, muvahhid bir Müslüman olduğuna şahitlik edeceğimiz adıyla müsemma Derviş Yıldırım amcamız cuma namazını kılarken emanetini teslim etti. RABBİMİZ Merhametiyle muamele buyursun. Mekânı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini paylaştı.

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Yorumlar

diyarbakırlı

İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah rahmet eylesin. inşaalah.
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son söz

Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun inşaallah.
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