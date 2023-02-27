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Gündem Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın anısına...
Gündem

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın anısına...

Vefatının 12. sene-i devriyesinde rahmetle anılan merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın ilim ile İslam'ı tarif ettiği videosu yeniden gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 14:12:00 - 2023-02-27 14:15:44

Merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 12. sene-i devriyesinde, sağlığında gerçekleştirdiği birçok konuşması yeniden gündem oldu.

Merhum Erbakan Hoca o konuşmalarından birisinde, ilim ile İslam'ın birbirini bütünleştiren özelliklerini anlatmıştı.

İslam olmadan ilimin tek başına yeterli gelmeyeceğini belirten Erbakan Hoca, ilmin aklı, İslam'ın da aklı doğru yolda kullanmayı öğrettiğini anlatmıştı.

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