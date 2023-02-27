Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın anısına...
Vefatının 12. sene-i devriyesinde rahmetle anılan merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın ilim ile İslam'ı tarif ettiği videosu yeniden gündem oldu.
Merhum Necmettin Erbakan'ın vefatının 12. sene-i devriyesinde, sağlığında gerçekleştirdiği birçok konuşması yeniden gündem oldu.
Merhum Erbakan Hoca o konuşmalarından birisinde, ilim ile İslam'ın birbirini bütünleştiren özelliklerini anlatmıştı.
İslam olmadan ilimin tek başına yeterli gelmeyeceğini belirten Erbakan Hoca, ilmin aklı, İslam'ın da aklı doğru yolda kullanmayı öğrettiğini anlatmıştı.