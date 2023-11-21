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Sosyal Medya Merhum Necmettin Erbakan Hoca'dan dönemin ezik liderlerine 'Avrupa' dersi!
Sosyal Medya

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'dan dönemin ezik liderlerine 'Avrupa' dersi!

Yeniakit Publisher
2023-11-21 01:22:00 -

Merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın dönemin liderlerine Avrupa dersi verdiği sözleri viral oldu.

Videoda, Avrupa Birliği'ne ilişkin değerlendirmede bulunan merhum Necmettin Erbakan Hoca, eziklik hissi yaşayan liderlere Türkiye'nin Avrupa karşısındaki gücünü tokat gibi sözlerle anlatıyor.

Erdal İnönü'nün "Avrupa Birliği bizi AB'ye katılmaya layık görür mü?" sözlerine öfkelenen Erbakan Hoca, tatlı diliyle, "Sayın İnönü'yü çok severim ama söylediklerine üzüldüm." diyerek başladığı konuşmasına şöyle devam ediyor:

Ne demek? Kimmiş Avrupa? Nereye girmemizi layık görüyormuş? Bu nasıl ifade? Biz tarihin en şerefli milletiyiz. Biz Avrupa'yı bir şeye layık görürüz veya görmeyiz.

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