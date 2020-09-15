Merhum gazeteci İsmail Güneş'i olay günü arayan eski muhabire "yalan beyan" davası

SİVAS (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile beraber helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren gazeteci İsmail Güneş'le olay günü HTS kayıtlarına göre telefon bağlantısı kurduğu tespit edilen ve "yalan beyanda" bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan eski muhabir, hakim karşısına çıktı.

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, daha önce bu konuyla ilgili tanık olarak ifadesine başvurulan ve hakkında dava açılan sanık E.K, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş, BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve avukatlar katıldı.



Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu Fatih Furkan ve eşi Gülefer Yazıcıoğlu'nun avukatları Kemal Yavuz, Muammer Çolakoğlu ve Mustafa Selami Ekici, SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.

Avukat Kemal Yavuz, HTS kayıtlarına göre sanığın olay günü İsmail Güneş ile görüşme yaptığının sabit olduğunu savundu.

Usule ilişkin itirazlarının da bulunduğu anlatan Yavuz, sanığın suç delillerini yok etme ve gizleme kastıyla hareket ettiği kanaatinde olduklarını belirtti.

Yavuz, davanın soruşturması devam eden asıl dosyayla birleştirilmesini talep etti.



Yusuf Yazıcıoğlu ise avukatının beyanlarına katıldığını söyledi.



Avukat Mustafa Selami Ekici de sanığın suçu inkar ettiğini, örgütlü yapının etkisiyle hareket ettiğini savunarak tutuklu yargılanma talebinde bulundu.

- "Olay günü telefonla İsmail Güneş ile hiç irtibata geçemedim"

Mahkemeye sunulan HTS kayıtlarına göre, olay günü İsmail Güneş ile 18 kez, toplam 15 dakika görüştüğü tespit edilen sanık E.K. ise İsmail Güneş ile konuşmadığını belirterek, hakkındaki suçlamaları reddetti.



O dönem yerel bir televizyonda muhabirlik yapan E.K, olay günü İsmail Güneş'i defalarca aradığını belirterek, "Telefon açılmıştı ancak karşıdan hiç ses gelmedi. Aramızda herhangi bir konuşma geçmedi. İsmail Güneş'i aradığımda yanımda N.K, A.H. ve B.P. de vardı." dedi.



Bahsi geçen kişilerin herhangi bir görüşme yapmadığına şahit olduğunu savunan E.K, "Bu şahıslar da İsmail Güneş'i aramışlardı. Görüşme yapmış olsalardı bunu haber yaparlardı. Olay günü telefonla İsmail Güneş ile hiç irtibata geçemedim. En sonunda telefonu kapandı, ulaşılamadı." diye konuştu.



Mahkeme başkanı, Gülefer Yazıcıoğlu'nun avukatının sanığın tutuklanmasına yönelik talebinin reddine, sanığın olay günü yanında bulunan N.K, A.H. ve B.P'nin tanık olarak beyanlarının alınmasına ve eksikliklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi, 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybetmişti.



