Merhum Erbakan Hoca'ya 'uyuşturucu' iftirası atan alçaklar! Saadet büyük vebal altında!

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Firari mafya lideri Sedat Peker'in iftiralarının benzeri, on yıllar önce de denenerek merhum Necmettin Erbakan Hoca hedef alınmıştı. Aydın Doğan yönetimindeki dönemin Hürriyet gazetesi, tetikçilik görevlerinden birisinde, merhum Necmettin Erbakan Hoca'ya 'uyuşturucu satma' iftirası atmıştı.

Merhum Hoca ile uyuşturucuyu yan yana getirecek kadar alçalmışlardı!

'Erbakan eroin kaçakçılığı ile suçlanıyor' şeklinde alçak bir iftiranın yer aldığı Hürriyet'teki haber, yakın zamana kadar Cumhuriyet gazetesinin baş yazarlığını yapan Cüneyt Arcayürek'e aitti. Hürriyet gazetesine destek veren dönemin Yeni Asya'sı da merhum Erbakan Hoca yönetimindeki MSP'yi hedef alıyordu. Günümüze geldiğimizde, Erbakan Hoca'ya alçakça iftira atan Arcayürek'in gazetesi Cumhuriyet, CHP-İP ve DP'den oluşan Millet İttifakı'nı desteklerken, Yeni Asya da asrın alimi Bedüzzaman Hazretleri'nin gölgesinde maske takarak HDP ile iş kotaran Millet İttifakı'nı desteklemekten geri durmuyor. Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi de kendisini merhum Erbakan Hoca'nın mirası olarak değerlendirirken, Hoca'ya alçakça iftira atan yapı ile yol yürüyor. Arşivleri karıştıran kamuoyu ise Saadet Partisi'nin büyük bir vebal aldığını hatırlatıyor.