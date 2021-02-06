Merhum Erbakan Hoca'nın dava arkadaşı Fehim Adak dualarla anıldı: 'Herkesin tanıması gereken önemli bir devlet adamıydı'

54. Hükümet bakanlarından Fehim Adak, medfun bulunduğu Bağlum'da kabristanı başında dualarla anıldı.

'Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, merhum Fehim Adak'ın oğulları ve torunları, genel başkan yardımcıları ve partililerin katıldığı anmada, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

'Fehim Adak Milli Görüş'ün vücud bulmuş haliydi'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, dua sonrası yaptığı konuşmada merhum Fehim Adak'ın Milli Görüş'ün prensiplerinin vücut bulmuş hali gibi olduğunu söyleyerek, "Fehim Adak Bey, önce ahlak ve maneviyat, nefis terbiyesi ve dünyacı değil ahiret öncelikli olmak prensipleri tecelli etmiş ender isimlerden biriydi. Yine Erbakan Hocamızın belirttiği Milli Görüş'ün fiziksel özellikleri hidayet, feraset, dirayet Fehim Adak Bey'de bulunan özelliklerdi. Hakkın hakim olması için her türlü engele sıkıntıya rağmen son nefese dek mücadele etti. Tüm bu özellikler kendisinde vücud bulduğu için gerçekten müstesna bir insandı. Fehim Adak Bey hakkında Erbakan Hocamız, başkası için söylediğini duymadığım kendisinin imzaladığı dosyayı 'biz hiç okumadan imzalarız' demiştir. Kendisini özlemle hayırla yad ediyoruz. Gençlerimiz başta olmak üzere hepimizin Fehim Adak Bey'in hayatını çok iyi incelemesi, örnek almamız gerekiyor. Sadece anmak, dua etmek yetmiyor onun yürüdüğü yolda yürümek onun güzel hasletlerini kendi hayatımızda da uygulamak son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

'Fehim Adak devletin 5 kuruşunun israf olmaması için canını vermeye hazırdı'

Fehim Adak'ın yakın çalışma arkadaşlarından Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sacit Günbey de yaptığı konuşma ile duygulu anlar yaşattı. Günbey, Erbakan Hoca'nın en güvendiği ismin merhum Fehim Adak olduğunu söyledi:

"Bakanlar Kurulunda Erbakan Hocamız imzalanacak dosya olduğunda en önce Fehim Adak beyin imzalayıp imzalamadığına bakardı. Sonrasında gönül rahatlığıyla imzalardı. Fehim Adak bey devletimizin 5 kuruşunun israf olmaması için canını vermeye hazırdı. Mütevazi, sade yaşayan bir insandı. Arabası cep telefonu yoktu. Zarif bir insandı. Kendisine hakaret edene kızmazdı ama İslam'a laf söylenmesine kesinlikle müsamahası yoktu. Ölmeden önceki bana vasiyeti Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ı asla yalnız bırakmamam olmuştur."