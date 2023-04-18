Merhum Erbakan Hoca yaşasaydı kiminle yol yürürdü?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, TGRT Haber canlı yayınında konuştu.

Cem Küçük'ün, "Rahmetli Erbakan Hoca yaşasaydı kiminle yan yana dururdu? Saadet Partisi 'bizimle' diyor ama bunu çocuğu olarak en iyi siz bilirsiniz" sorusuna cevap veren Dr. Erbakan, merhum Necmettin Erbakan Hoca'nın hayallerini hatırlattı.

Dr. Erbakan, "Rahmetli Erbakan Hoca'nın en temel söylemi 'Önce ahlak ve maneviyat'. Diğer taraftan çocuklarımıza dini inancının öğretilmesi. Yerli ve milli sanayi ile kalkınmanın sağlanması. Yerli savunma sanayisinin hayata geçirilmesi. Ayasofya'nın cami olması." dedi.

Ardından Millet İttifakı'nın hedeflerini ortaya koyan Dr. Erbakan, sözlerine şöyle devam etti:

Temelde bu söylemleri olan Erbakan hocamızı düşünelim, bir de 7'li masanın söylemlerine bakalım. 'LGBT Türk aile yapısına zarar vermez. Eşcinsel evlilikler normaldir ama toplum buna hazır değil. Okul öncesi dönemde Kur'an öğretmek çağdışılıktır. Ayasofya'yı yeniden müze yapacağız. İHA'lara SİHA'lara dokunacağız. Neresinden tutsanız Erbakan Hoca'nın 7'li masaya destek olmayacağı apaçık ortada.

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