Merhum Adnan Tanrıverdi Paşaya ne iftiralar attılar! Hadi gösterin şimdi özel orduyu vicdansızlar
Yeniakit yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu, merhum Adnan Tanrıverdi Paşa'ya atılan iftiralarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karahasanoğlu, Tanrıverdi Paşa'nın İslam ümmetini birlik içerisinde hazırlamak için çaba sarfeden mümin bir insan olduğunu belirtti ve ona atılan iftiraların haksızlığını vurguladı.
Tanrıverdi'ye ve SADAT'a yönelik çeşitli iddialar ve iftiralar, başta Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere birçok muhalif politikacı tarafından dillendirildi. Bu iddialar arasında SADAT'ın kamplar açarak binlerce kişiye askeri eğitim verdiği ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özel ordusunu oluşturduğu gibi suçlamalar yer aldı.
Karahasanoğlu, bu tür iddiaların haksız ve asılsız olduğunu belirterek, Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu Adnan Tanrıverdi Paşa'ya atılan iftiralar nedeniyle en azından ailesinden bir helallik dilemeye davet etti. Tanrıverdi'ye yönelik suçlamaların hatırlatılması gerektiğini vurgulayan Karahasanoğlu, bu iftiraların vicdansızca yapıldığını ve Adnan Tanrıverdi gibi bir generale yönelik bu tür suçlamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.
'Gösterin o özel orduyu'
Karahasanoğlu, Akittv'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında seslenerek, bu iftira atan vicdansızlara 'Hani gösterin o Cumhurbaşkanı'na hazırlanan özel orduyu' diyerek seslendi.
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