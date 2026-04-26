Merdiven çıkamaz hale gelmişti! Robotik diz ameliyatından 4 saat sonra yürüdü

Diz ağrıları nedeniyle merdiven çıkmakta, yürümekte ve günlük işlerini yapmakta zorlanan Nevin Kubali için robotik cerrahiyle yeni bir süreç başladı.Nevin Kubali, Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde gerçekleştirilen robotik diz protezi ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Operasyondan sadece 4 saat sonra ayağa kalkıp yürümeye başlayan Kubali,

Hastanın ileri derecede son evre diz kireçlenmesi yani gonartroz nedeniyle kendilerine başvurduğunu söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yüksel, “Hastamız merdiven inip çıkmakta, uzun süre yürümekte, eğilmekte ve çömelmekte ciddi zorluk yaşıyordu. Ağrıları artık uykusunu bölecek seviyeye ulaşmıştı.Yaptığımız muayene ve görüntüleme sonrasında hastamıza diz protezi önerdik” ifadelerini kullandı.

Ameliyattan 4 saat sonra yürümeye başladı

Prof. Yüksel, “Yumuşak doku hasarı daha az oluyor, kemik kesileri çok daha minimal düzeyde kalıyor. Bu nedenle ameliyat sonrası erken dönemde ağrı daha az hissediliyor ve hastalar daha hızlı mobilize olabiliyor. Nevin hanım da ameliyat sonrası 4’üncü saatte rahat şekilde yürümeye başladı ve operasyonu yaklaşık 1 saatte tamamladık” diye konuştu.

“Kişiye özel terzi işi gibi”

Robotik cerrahinin kişiye özel planlama imkanı sunduğunu vurgulayan Prof. Yüksel, “Bunu günlük hayattan örneklemek gerekirse hazır kıyafet yerine kişiye özel dikilmiş elbise gibi düşünebiliriz. Hastanın kemik yapısına, açısına ve anatomisine uygun protez uygulanabiliyor. Önümüzdeki yıllarda robotik diz ve kalça protezleri daha da yaygınlaşacak” dedi.

“Bazen dizim kitleniyordu”

68 yaşındaki Nevin Kubali ise ameliyat öncesinde günlük hayatının ciddi şekilde etkilendiğini anlatarak, “Markete gidip eve kendimi zor atıyordum. Merdivenleri tek tek çıkıyordum. Bazen dizim kitleniyordu. Ameliyatım çok güzel geçti, hiç anlamadım bile. Saat 11’de çıktım, saat 4 gibi yürümeye başladım. Hocamızdan çok memnunum” ifadelerini kullandı.