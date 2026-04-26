Sınırlı miktarda üretiliyor! Bu çayın kilosu 40 bin TL

Butik çayların demleme şekilleri hakkında da bilgi veren Muhammed Çomoğlu, şunları anlattı: "Butik çaylar için önemli kriterlerimiz var. French press ya da süzgeçli demlik kullanmanız gerekiyor. Her bir çayın demleme sıcaklığı vardır. Demleme sıcaklığı çok önemlidir. Beyaz çay için 80 santigrat derece, yeşil çay için 85 santigrat derece. Oolong çay için 90 derece, çay çiçeği için 85 derece, zemheri dediğimiz kış çayı için de 95 santigrat derecede suyunuz olması gerekiyor. Eğer söylediğim sıcaklıkta suyla butik çayları demlemezseniz, haşlanmış suyla demlerseniz tadı acı olur. Bu nedenden dolayı bu sıcaklıkta çayları demlememiz gerekiyor. Bir de süre çok önemli. Eğer o sürelerde bu çayları demleyip posasından ayırmazsanız yine acı olur. Mesela beyaz çay 3 dakikada, yeşil çay 3 dakikada, oolong çay 5 dakikada, çay çiçeği 3 dakikada, zemheri de 10 dakikada demleniyor. Bu süre sonunda bu çayları posasından ayırarak hemen tüketmeniz gerekiyor. Beyaz çay 80 santigrat derecede demleniyor. Suyumuzu kaynatıyoruz, kireçsiz su kullanıyoruz. Kaynayan suyumuzu yaklaşık 8 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 8 dakika sonra çayımızın sıcaklığı 80 santigrat dereceye gelmiş oluyor. Sonra süzgeçli demliğimize bir tutam beyaz çaydan ilave edip üzerine 80 santigrat derecedeki suyumuzu ilave ediyoruz. 3 dakikanın sonunda çayımız hazır hale gelmiş oluyor."