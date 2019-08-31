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Merdiven altı spor salonları insan sağlığına zarar veriyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde uzun bir zamandır spor salonu işleten Selman Değer veMetin Demir, iki kas kütlesini öğrenenlerin hemen bir spor salonu açtığını söyledi.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
Merdiven altı spor salonları insan sağlığına zarar veriyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde uzun bir zamandır spor salonu işleten Selman Değer veMetin Demir, iki kas kütlesini öğrenenlerin hemen bir spor salonu açtığını söyledi. Bu salonları ‘merdiven altı spor salonu’ olarak nitelendiren Demir, “İnsan sağlığına en büyük zararı bu salonlar ve salonlardaki hocalar veriyor” dedi.


Günümüzde fitness salonları gittikçe artış gösteriyor. Kızıltepe’de resmi olmayan rakamlara göre 12 spor salonu bulunuyor. Kızıltepe Kilise Caddesinde uzun bir süredir spor salonu işleten Metin Demir ve Selman Değer, vatandaşları ‘merdiven altı spor salonları’ konusunda uyarıyor. Demir, bazılarının iki kas kütlesini öğrendikten sonra, iki haftada spor hocası olduğunu dile getirdi. Demir, "Kızıltepe halkının biraz daha duyarlı olmasını istiyoruz. Bilinçli bir spor kültürü alan ve spor geçmişi olan hocaların yanında başlasınlar. İnsanlar bilinçli çalıştığı zaman kendi sağlığını da korumuş olacak. Her şey iki kas grubu değildir. İki kasını büyüten ve dar bir tişört giyenler sokaklarda dolaşarak antrenör olamaz. Belgesi olan antrenörlük bilgisi olan ve uzun bir spor geçmişi olan insanların yanında spor yapmak gerekiyor. Neredeyse fitness salonları bakkal dükkanı gibi açılıyor. Ben bunlara merdiven altı spor salonu diyorum” diye konuştu.


Bazı salonların başka antrenörlerin diplomaları ile işletildiğini ileri süren Demir, “Farklı mesleklere sahip olmalarına rağmen başkasının diplomasıyla salon açıyorlar. Bunlar spora ticarethane gibi bakıyorlar. Halbuki spor sağlıktır. İlçemizde maalesef gençlerimiz bu tür yerlere gidip kendi sağlıklarını tehlikeye atıyor. İnsan sağlığına en büyük zararı bu salonlar ve salonlardaki hocalar veriyor” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:05
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