Merdiven altı maskelere dikkat

Göksel Çağlav Ankara

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının ve doktorların maske, mesafe ve hijyen uyarıları devam ederken, virüsten korunmak için kullanılan maskeler dikkat çekiyor. Merdiven altı maskeler, seyyar satıcılara kadar düşerken, bu maskelerin dikişi hijyen koşulları olmayan mekanlarda dikiliyor. Uzmanların bir kez kullandıktan sonra atarken bile dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunduğu maskeleri bazı firmaların genel dikişi yaptıktan sonra kulaklara takılan iplikleri ev kadınlarına göndererek diktirdikleri ortaya çıktı. Uzmanlar, hangi hijyen şartlarında dikildiği belli olmayan bu tür maskelerin hasta olmayanları bile hasta edeceği uyarısında bulunuyor.