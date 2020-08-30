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Gündem Merdiven altı maskelere dikkat
Gündem

Merdiven altı maskelere dikkat

Uzmanlar koronavirüse karşı hiçbir etkisi olmayan merdiven altı maskelerden uzak durulmasını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 09:50:00 -
Merdiven altı maskelere dikkat

 Göksel Çağlav  Ankara 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığının ve doktorların maske, mesafe ve hijyen uyarıları devam ederken, virüsten korunmak için kullanılan maskeler dikkat çekiyor. Merdiven altı maskeler, seyyar satıcılara kadar düşerken, bu maskelerin dikişi hijyen koşulları olmayan mekanlarda dikiliyor. Uzmanların bir kez kullandıktan sonra atarken bile dikkat edilmesi gerektiği uyarısında  bulunduğu maskeleri bazı firmaların genel dikişi yaptıktan sonra kulaklara takılan iplikleri ev kadınlarına göndererek diktirdikleri ortaya çıktı. Uzmanlar, hangi hijyen şartlarında dikildiği belli olmayan bu tür maskelerin hasta olmayanları bile hasta edeceği uyarısında bulunuyor.

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