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Gündem Merdan'ı savunan borazanlar! Bunlar da mı montaj?
Gündem

Merdan'ı savunan borazanlar! Bunlar da mı montaj?

Yeniakit Publisher
2023-10-04 22:48:00 - 2023-10-04 22:52:20
Merdan'ı savunan borazanlar! Bunlar da mı montaj?

Tele 1 canlı yayınında PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'a ilişkin övücü ifadeler kullanan Merdan Yanardağ salıverildi.

Merdan Yanardağ'ın davaya konu programdaki, "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Hafife alınacak biri değil. Cezaevinde okumaktan filozof oldu. Son derece zeki biri" sözlerini "kırpma", "montaj" gibi gerekçelerle savunanlara karşın, ortada koca bir kirli geçmiş duruyor.

Terör sevici Merdan Yanardağ'ın, PKK terör örgütüne ilişkin skandal sözleri ve yöneticisi olduğu Özgür Gündem gazetesinde attığı haber başlıkları arşivdeki yerini koruyor.

Yanardağ'ın, PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'de Yazı İşleri Müdürlüğü yaparken imza attığı haberlerinden bazıları şöyle:


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan Merdan Yanardağ'ın bir Twitter paylaşımında da "Kürdistan" çığırtkanlığı yaptığı görüldü:

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