Merdan Yanardağ'dan yeni skandal! Şehit yakınlarını tehdit etti!

Yanardağ, "Kim o ya Gaziantep'te Özgür Özel'in çelengini parçalamaya kalkan. Bu devir bitti. O meydan sizin değil, bakın. Özgür Özel bugün çok önemli bir uyarıda bulundu. Bizim elimiz armut toplamıyor dedi. Eğer Cumhuriyet Halk Partililer eğer bu ülkenin muhalefeti, bu ülkenin yurtseverleri de o camii avlularına gövde gösteri yapmak için kitlesel olarak gelirse oraya giremezsiniz." dedi.

PKK ELEBAŞINI GÜZELLEMİŞTİ

Merdan Yanardağ daha önce PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a 'filozof' güzellemesi yapmıştı. Yanardağ, "İmralı'ya baktığımız zaman, 70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan ve kabul etmek gerekir ki çok uzun süredir, 25 yıldır kesintisiz hapiste ve tecritte olan bir kişiden söz ediyorum. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur. Normal infaz yasaları geçerli olsa aslında serbest bırakılması gerekiyor, ev hapsi vs. Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Kaldırılması lazım. Biz görmüyoruz, duymuyoruz, tartışamıyoruz. O izliyor mu izlemiyor mu bilmiyoruz. Ama orada elinde rehin olarak tutmuşsun, adamla pazarlık yapıyorsun. Onun üzerinden tehdit savuruyorsun. Ailesiyle bile görüşemiyor, avukatlarıyla görüşemiyor. Böyle bir infaz düzeni olabilir mi? Abdullah Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru göre, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir." ifadelerini kullanmıştı

Yanardağ yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanarak "Terör örgütü propagandası yapma" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Merdan Yanardağ, yapılan duruşmada 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edilmişti.