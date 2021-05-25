Merdan Yanardağ'dan kendi mahallesine yalanlama

Habertürk'e konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Programda Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veysi Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Soylu, son günlerde gündemi meşgul eden Sedat Peker meselesiyle ilgili de konuştu.

Soylu'nun sorularını yanıtladığı gazeteciler arasında yer alan CHP yandaşı TELE1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, program sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sorularını imkan ve ısrarla sorduğunu belirtti.

Soylu'nun konuları başka alanlara çekmeye çalıştığını ileri süren Yanardağ, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Habertürk'ten çıktık. Programın yönetimi ve kurgusu kötüydü. Sorularımı imkan ısrarla sordum, sorduk. Ancak, Soylu genellikle yanıt vermedi. Başka alanlara kaydı. Sorularımız bakidir. Böyle yapacağı ihtimal dahilindeydi. Göze aldık."

Kendi mahallesini yalanladı

Öte yandan solak Merdan Yanardağ'ın mahallesi, Sedat Peker'in hakkında yönelttiği iddialara cevap veren Bakan Soylu'yu sosyal medya üzerinden hedef aldı. Süleyman Soylu'nun programda hiçbir soruya cevap vermediği ve gazetecilere soru dahi sordurmadığı iddia edilerek akılalmaz ifadeler kullandı.

Bakan Soylu'nun gazetecilere soru sordurmadığını iddia eden solak mahallenin yorumları şu şekilde:

Nevşin Mengü: Süleyman Soylu; terörle mücadele ettiği için hedef seçildiğini söyledi. Satır aralarında kendinden önce terörle etkin mücadele edilmediği iması var. Türkiye'de "siyasal istikrarın" (istikrar olduğunu iddia etti) Başkanlık sistemi ve MHP'nin desteği ile sağlandığını söyledi.

Ayşenur Arslan: Biz yanlış anlamışız. Program Soylu soruyor gazeteciler dinliyor diye formatlanmış.

Ali Aktaş: Süleyman Soylu 45 dakikada tek bir soru cevaplamadı. 1800'lü yıllara kadar gitti ama bir türlü bugünlerdeki iddialara gelemedi.

Banu Güven: Süleyman Soylu katıldığı her programda içeriği, akışı kendisi belirliyor. Yine böyle başladı. Çok somut sorular var sorulacak. Soylu an itibariyle zamandan çalıyor.

Eren Erdem: İlk 1 saati izlemedim. Bildiğimiz Süleyman Soylu, 1 saat sadede girmez, gazetecilere soru sordurtmaz, kimseyi konuşturmaz. Size zahmet, soru almaya başlayınca haber verin...

Mustafa Hoş: Süleyman soylu soruya yanıt vermek bir yana soru dahi sordurmuyor. kendi soruyor kendi işine geldiği gibi yanıtlıyor

Yılmaz Özdil: Sedat Peker telefonla bağlanıp soru sormazsa, Süleyman Soylu top çevirmeye devam edecek sanırım. The Godfather heyecanıyla ekran karşısına oturduk, tırtlar vadisi seyrettik... Sadece siyaset adına değil, gazetecilik adına da utanç verici bir geceydi...

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakan Süleyman Soylu'ya açık açık sorularını sorabildiğini belirten Merdağ Yanardağ, gazetecilerin Soylu'ya soru soramadığını iddia eden kendi mahallesini yalanlamış oldu.