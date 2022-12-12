Merdan Yanardağ'dan HDPKK itirafı

CHP'li gazeteci Merdan Yanardağ, parti ve bir takım kuruluş tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen "Seçime Giderken Türkiye" konulu etkinlikte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Almanya'da gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada 20 yıllık iktidarı döneminde, AK Parti'nin hiçbir zaman güçlü bir parti olmadığını iddia eden Yanardağ, "Gücünü muhalefetin güçsüzlüğünden aldı." dedi.

HDP'nin katkısını itiraf etti

Konuşmasının devamında CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakı itiraf eden Yanardağ, "Eğer HDP'nin desteği olmasaydı, Adana Mersin ve Ankara'da seçimi alamazlardı." diye konuştu.

Yanardağ, HDP'nin 6'lı masaya 'resmen' dahil edilmesi gerektiğini savunup, "Bu mücadele HDP'nin rolü çok önemlidir, CHP'de bir lokomotif gibi olmalıdır. Bu ittifakı genişletmek ayakta tutmak gerekiyor." dedi.

Bir dönem daha İstanbul'u yönetmeli

2023 adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Yanardağ, Ekrem İmamoğlu için ise "Ben merkezci biridir sol bir grubu örgütü yok, bir dönem daha İstanbul'u yönetmeli." dedi.

Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda ise Mansur Yavaş ya da Mehmet Haberal'dan birisinin aday olması gerektiğini söyledi.

Çağrı yaptı

Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ise, "İmamoğlu ve Mansur, Cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını ilan etsin" çağrısında bulunmuştu.