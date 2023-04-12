Merdan Yanardağ TELE1'e reklam vermeyen Akşener'i hedef aldı: Türkiye'nin geleceğinde rol oynayamaz!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkıp, "Masa kumar ve noter masası oldu" diyerek Millet İttifakı'nı dağıtmıştı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a çağrı yapan Akşener, Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığı ilan etmelerini istemişti. Bu çağrısı yanıtsız kalan Akşener, 6 Mart tarihinde İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olması şartıyla masaya geri döndü.

Masayı dağıtan Akşener, 72 saatlik süreçte özellikle CHP yandaşları tarafından hedef tahtasına kondu. Akşener'in masaya dönmesi sonrası CHP yandaşları çark etti.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, o dönem ve sonrasında yaşananlar üzerinden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i sert sözlerle hedef aldı. Akşener'i eleştirdikleri için İYİ Parti'nin kendilerine reklam vermediğini söyleyen Yanardağ, "Bu ambargoyu uygulamaya kalkışanların Türkiye'nin geleceğinde önemli, demokratik bir rol oynayabileceğini hiç sanmıyoruz" dedi.

"Bir kin güttükleri ve ambargo uyguladıkları açık"

Yanardağ konuya ilişkin açıklamasında şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı aday adayı diye İYİ Parti tarafından dayatılması diğer partilerin içişlerine en şiddetli müdahaledir.

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Biz bunu eleştirdiğimiz için İYİ Parti Tele 1'i reklam kampanyasının dışında tutuyor. Biz Akşener'i CHP içişlerine karıştığında eleştirdik, bunu çok sert karşılaşmış olabilir.

6'lı masanın dağıtılma girişiminde eleştirdik. Toplumsal tepkinin yayılmasına neden olan yayınlar yaptık, bunun altına imzamı atıyorum.

Bizim İYİ Parti'den gelecek reklama hiçbir ihtiyacımız yok. Bir kin güttükleri ve ambargo uyguladıkları açık. Böyle bir ambargoyu bu aşamayı uygulamaya kalkanların Türkiye'nin geleceğinde demokratik rol oynayacağını hiç zannetmiyoruz."