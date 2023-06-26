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Gündem Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
Gündem

Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-26 12:05:00 -
Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma' ile ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Yanardağ'da rezil sözler

Yanardağ, çıktığı programda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'siyasi mahkum' ve 'rehine' olarak bahsetmişti. Teröristbaşına tecrit uygulandığını söyleyen Yanardağ, normal infaz yasaları gereğince Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini ileri sürdü.

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