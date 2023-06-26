Merdan Yanardağ hakkında soruşturma başlatıldı
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında ‘terör örgütü propagandası yapma' ile ‘suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında 'terör örgütü propagandası yapma' ile 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Yanardağ'da rezil sözler
Yanardağ, çıktığı programda bölücü terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'dan 'siyasi mahkum' ve 'rehine' olarak bahsetmişti. Teröristbaşına tecrit uygulandığını söyleyen Yanardağ, normal infaz yasaları gereğince Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini ileri sürdü.