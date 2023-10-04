Merdan Yanardağ hakkında flaş gelişme! Teröristi övmenin hesabını veriyor...

Savcılık, Yanardağ'ın, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Merdan Yanardağ, Tele 1 canlı yayınında "Abdullah Öcalan'a uygulanan tecritin hukukta hiçbir yeri yoktur. Hafife alınacak biri değil. Cezaevinde okumaktan filozof oldu. Son derece zeki biri" demişti.

Yanardağ'ı mahkemeye çıkacağı gün CHP'li dostları yalnız bırakmadı.

12 EYLÜL ÖNCESİNİN ÇAKMA ÜLKÜCÜSÜ YAŞAR OKUYAN DA ORADAYDI

12 Eylül öncesinde ülkücü olarak sokaklarda solcularla çatıştığını her vesile ile anlatan Yaşar Okuyan da, PKK'nın başı, eli kanlı teröröst Abdullah Öcalan için, "Çok uzun süre tutuklu kaldı. Siyasi tutuklu" diyen Merdan Yanardağa'a destek vermek için mahkeme salonunda idi.

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