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Gündem Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi
Gündem

Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Yeniakit Publisher
2023-06-27 11:31:00 -
Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi

Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşısıyla ilgili açıklamaları nedeniyle gözaltına alınan sözde gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 25 Haziran'da Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından hakkında resen başlatılan soruşturma kapmasında gözaltına alınan Merdan Yanardağ'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yanardağ, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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Yorumlar

Ömer

Terör e destek verenlere göz açtırılmamalı . Ama mecliste ne işleri var partileri var derseniz haklısınız . Terörle mücadele sert olmalı taviz verilmemeli . AYM kapatmak için delil arıyor . Ya bunlar kötü yazacam hakaret olacak . Bu AYM milletin aklıyla dalga mı geçiyor ?

oflu baba

BU S.SIZ KANSIZ ASSAGILIK INSAN MUSVETTESINI SERBEST BIRAKIRSANIZ YAZIKLAR OLSUN DERIM KORKAKSINIZ DERIM .
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