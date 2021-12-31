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Kadın - Aile Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri neler?
Kadın - Aile

Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri neler?

Yeşillik ve limon ile birlikte yendiğinde eşsiz bir lezzete sahip olan mercimek köftesi tarifi

Yeniakit Publisher
2021-12-31 08:30:00 - 2021-12-31 08:33:36
Mercimek köftesi nasıl yapılır? Mercimek köftesi malzemeleri neler?

Birçok kişi tarafından sevilen bir yemek olan mercimek köftesini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.Şimdiden afiyet olsun.

Mercimek Köftesi Tarifi 

Malzemeler

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek
  • 1,5 su bardağı ince köftelik bulgur
  • 1 baş kuru soğan
  • 1 demet maydanoz
  • 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 demet taze soğan
  • 2 yemek kaşığı salça 
  • 3 su bardağı su 
  • Yeteri kadar tuz
  • Kimyon
  • Pul biber
  • Karabiber

Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak, üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır. Yarım saat dinlenen mercimeklere, kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde, güzelce yoğurulur. İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek, tekrar yoğrulur. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır Köfte harcı biraz soğuduktan sonra, bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek, marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.

 

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