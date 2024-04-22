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Yerel "Mercek" operasyonuyla çok sayıda kaçak silah ele geçirildi
Yerel

"Mercek" operasyonuyla çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2024-04-22 16:25:00 - 2024-04-22 16:45:51
"Mercek" operasyonuyla çok sayıda kaçak silah ele geçirildi

Gaziantep'te "Mercek" operasyonuyla çok sayıda kaçak silah ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te jandarma ekiplerince silah kaçakçılarına yönelik şafak vakti yapılan "Mercek" operasyonunda 5 şahıs gözaltına alınırken, çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik Mercek operasyonu düzenledi. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar, fiziki ve teknik takip sonucunda yapılan operasyon kapsamında Nurdağı'nda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 5 şüpheli şahsın ev ve iş yerlerine şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı.

Çok sayıda kaçak silah ve fişek ele geçirildi

Operasyon sırasında yapılan aramalarda 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği ve şarjörü, 104 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 6 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca şarjörü, 342 adet tabanca fişeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 182 adet av tüfeği fişeği, 45 bin 935 TL ile 350 sterlin suç geliri para ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi.
Şüphelilerden A.O. ve M.O.C. Başsavcılığın talimatı ile ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, Ö.A., A.Y. ve B.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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