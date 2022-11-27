Mercedes'ten ağızları bir karış açık bırakan karar! Duyan şaştı kaldı

Mercedes, araçların 0'dan 100 km'ye daha hızlı çıkabilmesini sağlayan özelliği ücretli olarak müşterilerine sunacak.

Özellikle dijital yayın platformlarında karşımıza çıkan aylık abonelik paketlerinin, otomotiv sektörüne de büyük gelir sağlaması bekleniyor.

Günümüzde Lexus, Toyota ve Subaru gibi üreticiler, otomobillerde yer alan çeşitli akıllı özellikleri kullanabilmek için aylık paketler sunmaya başladı.

Otomobil şirketleri, belirli özelliklere erişmek için müşterilere aylık veya yıllık abonelikler sunarak satıştan sonra bile uzun vadeli gelir elde etmenin peşinde.

Mercedes de aylık abonelik sistemine geçti

Alman otomobil üreticisi Mercedes, ABD’de yeni bir abonelik sistemi başlatacağını duyurdu. Buna göre kullanıcılar, yıllık 1200 dolar ödeyerek araçlarının daha hızlı kalkış yapmasını sağlayabilecek.

Belli otomobiller için kullanıma sunulacak bu hizmetle birlikte araçlar, 0’dan 100 kilometreye bir saniye daha hızlı ulaşabilecek.

Yeni hizmetle birlikte normalde 6,2 saniyede 0’dan 100 kilometreye ulaşabilen araçlar, yaklaşık olarak 5,2 saniyede aynı şeyi yapacak.