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Teknoloji Mercedes'in çatı şirketi Daimler yeni karara imza attı
Teknoloji

Mercedes'in çatı şirketi Daimler yeni karara imza attı

Alman otomobil üretici Mercedes'in çatı şirketi Daimler, küresel düzeyde yaşanan çip krizi sebebiyle yeni bir karara imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 18:33:00 -
Mercedes'in çatı şirketi Daimler yeni karara imza attı

Alman otomobil üretici Mercedes'in çatı şirketi Daimler, küresel düzeyde yaşanan çip krizi nedeniyle Almanya'daki 2 tesisinde üretime ara vereceğini duyurdu.

Küresel düzeyde yaşanan çip krizi, dünyanın farklı bölgelerinde otomotiv üretimini aksatırken çalışanların da çalışma saatlerini değiştirdi.

Mercedes-Benz'in çatı şirketi Daimler'den yapılan açıklamaya göre, şirketin 18 bin 500 çalışanının çalışma saatleri azaltıldı. Alınan karara gerekçe olarak, Almanya'nın Bremen ve Rastatt bölgelerindeki 2 fabrikasında çip tedarikinde sıkıntılar nedeniyle üretime geçici olarak ara verilmesi gösterildi.

Alman markanın fabrikalarının 23 Nisan'dan itibaren 1 hafta süre ile kapalı kalacağı belirtildi.

Daimler'e söz konusu kararı aldıran çip krizi, yıl başından bu yana devam ediyor ve Türkiye'de dahil olmak üzere dünyada onlarca otomotiv fabrikasında üretimleri aksatıyor.

Krizin başlıca nedeni olarak ise, pandemi döneminde evde geçirilen sürenin artması ile tüketici elektroniği ürünlerine artan talebe çip üreticilerinin yetişememesi gösteriliyor. Dolayısı ile, hem tüketici elektroniği markalarına hem de otomotiv endüstrisine çip üreten firmalar talebi karşılamakta yaklaşık 5 aydır sorun yaşıyor.

General Motors, Volkswagen ve Ford dünyada çip krizinden en çok etkilenen markalar arasında yer alıyor.

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