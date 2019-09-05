Mercan’dan velilere tavsiyeler

Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala velilere önemli tavsiyelerde bulundu. Mercan, okulların açılmasına sayılı günler kalırken, çocukların psikolojik olarak bu sürece hazırlanması için velilere büyük sorumluluk düştüğünü söyledi.

Dr. Özcan Mercan, okulların açılmasına az bir süre kaldığını ve çocuğun bu süreçte önceden eğitim göreceği okula getirilmesi ve mümkünse ders göreceği sınıfın çocuğa gösterilmesi gerektiğini söyledi. Çocuğun böylelikle bu sürece daha hızlı hazırlanacağını belirten Mercan, “Anaokuluna ya da birinci sınıfa başlayacak çocukları, bu sürece önceden hazırlamak önemli. Küçük çocuklarda soyut düşünce olmadığındandaha çok somut şeyleri, kendilerine göstermek daha doğru. Dolayısıyla bu süreçte, çocuğun okula başlayacağı tarihi ebeveyniyle takip etmesi doğru olacaktır. Ayrıca çocuğa kıyafetini, okul malzemelerinin kendi seçmesini, karar vermesini sağlamak, okula kendisinin nelerin beklediğini göstermek önemli. Eğer mümkünse önceden çocuğu öğretmeniyle tanıştırmak ya da okulunu önceden gidip göstermek çocukta olumlu etkilere neden olacaktır. Okulla alakalı bilgileri, çocuklarıyla önceden paylaşmak gerekiyor” şeklinde konuştu.

Daha önce okula giden ve şu anda uzun bir tatil yapan öğrenciler için de okula başlama sürecinin zor olabileceğinin altını çizen Dr. Özcan Mercan, tatilin vermiş olduğu rahatlıktan sonra okula tekrar adapte olmanın zorlaşabildiğini belirtti. Mercan , "Burada yine ailelere büyük rol düşüyor. Çocuğun daha önceki yıllardan yapmaları gerekenleri bildiklerini için aileler çocuklara bir program oluşturabilir, okulun başlamasına yakın, onların biraz daha disipline yönelik sabah yine aynı saatte kalkmak, akşam aynı saatte yatmak gibi birtakım okulun getirdiği mecburiyetlere öncesinde başlanırsa, çocuklar biraz daha kolay okula alışırlar” dedi.

Kırtasiye malzemesi alırken ve kullanırken ambalaj ve etiket üzerindeki bilgiler mutlaka dikkatlice okunması ve incelenmesi gerektiğini belirten Dr. Özcan Mercan, “Her şeyden önce bir markası, üretici adresi ve barkodu var mı? İçindeki maddeler belirtiliyor mu? Su bazlı, alkol bazlı, solvent bazlı gibi tanımlamalar yapılmış mı? Ayrıca sağlık uyarıları, TSE veya CE damgası var mı? Bunlar tek tek incelenmeli ve seçime bu bilgiler ışığında karar verilmelidir”ifadelerini kullandı. Özellikle çocukların çok sevdiği kokulu kalem, silgi ve defterdeki organik çözücülerin sağlığa zararlı olduğunu söyleyen Dr. Özcan Mercan , "Bu maddeler çocuklarda hem madde bağımlılığı yapar hem de kanserojendir. Bu sebeple anne ve babalar çocuklarına kesinlikle kokulu kalem, silgi ve defter satın almamalı ve kullandırtmamalıdır kırtasiye ürünü seçilirken mutlaka organik olanlar tercih edilmelidir diye konuştu.